Анкара получила первый американский истребитель F-35

В США на предприятии военно-промышленной корпорации Lockheed Martin прошла церемония передачи Турции истребителя F-35A. Об этом сообщает Anadolu.

По данным агентства, F-35 будет находиться на авиабазе в Аризоне и использоваться для подготовки турецких пилотов.

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Как отмечается, Турция намерена принять на вооружение 100 американских истребителей F-35.

В настоящее время Анкара заключила контракт по поставкам первой партии из 30 самолетов.

Ранее официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс заявил, что Турция получит первые американские истребители F-35 несмотря на противодействие конгресса США.