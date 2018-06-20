Большой десантный корабль «Иван Грен» принят в состав ВМФ России

Большой десантный корабль »Иван Грен» вошел в состав ВМФ России. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

«На большом десантном корабле проекта 11711 «Иван Грен» поднят Андреевский флаг. Приказом главкома ВМФ Адмирала Владимира Королева корабль включен в состав ВМФ России», — гласит сообщение.

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Как отмечается, торжественная церемония состоялась на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

В ведомстве рассказали, что испытания десантного корабля начались в ноябре 2017 года, к настоящему моменту морская часть испытаний завершена.

«Во время выходов в море и межбазовых переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем жизнеобеспечения. Итогом испытаний стало подтверждение полного соответствия его тактико-технических характеристик спецификационным данным технического проекта», — подчеркнули в Минобороны.

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