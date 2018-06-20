Израиль нанес авиаудар по Газе в ответ на ракетный обстрел

ВВС Израиля атаковали восемь целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны Палестины, сообщается в официальном твиттере израильской армии.

Израильские военные сообщили, что удар был нанесен по трем военным соединениям, а также цементному заводу, которые принадлежат военизированному движению ХАМАС. Также они отметили, что атака была произведена в ответ на ракетный обстрел со стороны Газы.

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»Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все события, которые происходят в секторе Газа», — подчеркнули представители израильской армии.

Они добавили, что постоянно отслеживают деятельность ХАМАС и готовы отреагировать на широкое разнообразие угроз со стороны движения.