В МИД России отреагировали на приостановку учений США и Южной Кореи

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Замглавы российского внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов положительно оценил информацию о приостановке совместных учений Южной Кореи и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что учения американских и южнокорейских военных должны были состояться в августе этого года.

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«Мы приветствуем это решение как шаг в правильном направлении», — заявил Моргулов.

Ранее США и Южная Корея заявили о приостановке совместных учений. Глава японского минобороны Ицунори Онодэра заявил, что Япония не намерена пересматривать планы совместных с США военных учений.