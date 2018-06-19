В МИД России отреагировали на приостановку учений США и Южной Кореи
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов положительно оценил информацию о приостановке совместных учений Южной Кореи и США. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что учения американских и южнокорейских военных должны были состояться в августе этого года.
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«Мы приветствуем это решение как шаг в правильном направлении», — заявил Моргулов.
Ранее США и Южная Корея заявили о приостановке совместных учений. Глава японского минобороны Ицунори Онодэра заявил, что Япония не намерена пересматривать планы совместных с США военных учений.