«Известия»: Минобороны планирует ужесточить контроль за средствами для военной ипотеки

Министерство обороны России планирует ужесточить контроль за инвестированием средств, предназначенных для выплат жилищных субсидий и ипотеки служащих. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

По данным издания, в правительстве был разработан проект соответствующего постановления, который сейчас проходит процедуру согласования. Отмечается, что его реализация не потребует привлечения дополнительных средств из бюджета.

В настоящее время деньги, поступающие в «Росвоенипотеку», передаются в доверительное управление инвестиционным управляющим компаниям. Минобороны планирует включить больше российских компаний в инвестиционный портфель.