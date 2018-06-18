В ЛНР обнаружен пакет со взрывчаткой, грантами и патронами

Правоохранительные органы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на окраине Луганска обнаружили пакет со взрывчаткой, грантами и патронами, передает РИА «Новости» сообщение местного МВД.

«Семнадцатого июня 2018 года в дежурную часть Жовтневого РУВД МВД ЛНР поступило анонимное сообщение о том, что в квартале Солнечный в Луганске обнаружен подозрительный пакет», — заявили в ведомстве.

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По данным МВД ЛНР, на месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы нашли и изъяли 430 патронов различного калибра, запалы, гранаты, взрыватели, 50 г пластида, а также взрывпакет. Отмечается, что находки отправлены в экспертно-криминалистический центр местного МВД. В данный момент проводится проверка.

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