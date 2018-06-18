В Пентагоне опровергли удар коалиции США по позициям армии Сирии

В Пентагоне опровергли сообщения о том, что войска коалиции под предводительством США нанесли авиаудар по позициям сирийской армии на востоке страны, передает РИА «Новости».

Ранее сирийские СМИ сообщили, что самолет коалиции нанес удар по позициям правительственных войск в районе Аль-Букемаля.

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«Это не удар США или коалиции», — заявил представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.

В сообщениях сирийских СМИ отмечалось, что в результате авиаудара есть погибшие и пострадавшие, однако подробности были неизвестны.

Ранее в Госдепе США обвинили Россию в авиаударе по сирийской провинции Идлиб.