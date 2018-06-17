На дне Финского залива нашли корабль

Руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов заявил об обнаружении интернациональной российско-финской командой эскадренного миноносца «Новик», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в 1913 году этот корабль считался самым быстрым. Он также участвовал в боевых действиях во время Первой мировой войны.

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«Корабль лежит на глубине 75 метров посередине Финского залива. Корпус разломан на две части в результате подрыва на мине», — заявил Богданов.

Он добавил, что на корме можно прочитать название судна на момент гибели «Яков Свердлов». Место нахождения судна смог определить на основе немецких архивных материалов российский историк Михаил Иванов.

Ранее руководитель Союза десантников России и Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин рассказал о сбитом в Афганистане советском летчике, который выжил и в настоящее время находится на территории другой страны.