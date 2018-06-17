«Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовал с Плесецка

С космодрома Плесецк был произведен старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, с пусковой установки № 4 площадки космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил был проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М».

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Как отмечается, предстартовые операции, как и сам старт ракеты, прошли в штатном режиме.

В сентябре прошлого года ракета-носитель «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» успешно вывели на орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М».