Украинские военные принудительно посадили самолет в Донбассе

Украинские военные принудительно посадили легкомоторный самолет без документов в зоне военной операции в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

Как сообщается, утром 16 июня пост воздушного наблюдения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное в Донецкой области заметил легкомоторный летательный аппарат. После этого сотрудники нацгвардии сообщили об этом в пункт управления противовоздушной обороны.

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«Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» принудили к посадке», – сообщили пресс-центре ООС.

Выяснилось, что летательным аппаратом управляли два гражданина Украины, у которых не было соответствующего разрешения. Их задержали и передали полиции, решается вопрос о привлечении к ответственности.