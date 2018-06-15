Британский эксперт рассказал о превосходстве танка «Армата»

Британский эксперт Николас Драммонд в интервью журналу Stern заявил, что российский танк Т-14 «Армата» превосходит все аналоги НАТО.

По словам Драммонда, в России есть продолжительная история производства «превосходных» танков.

«Сегодня Т-14 «Армата» — это очередной новаторский проект», — сказал эксперт.

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По мнению эксперта, западные страны считают «Армату» передовой разработкой. По его словам, «Армата» превосходит «все существующие проекты» НАТО. Драммонд отметил, что Запад должен начать проявлять беспокойство, если эти танки будут производиться в больших количествах.

Эксперт указал на главные преимущества Т-14: изолированную бронекапсулу, которая защищает экипаж танка, а также дистанционно управляемую необитаемую башню, где находятся основные боеприпасы бронемашины. Подобная конструкция снижает вес танка, повышает шансы экипажа на выживание, а также позитивно сказывается на мобильности Т-14.

«Новая 152-миллиметровая пушка заменит нынешнюю 125-миллиметровую. Когда это произойдет, Т-14 сможет побороть все танки НАТО, включая немецкий «Леопард-2», без попадания в диапазон их действия. В этом случае наши танки будут безнадежно уступать российским», — резюмировал эксперт.

Он подчеркнул, что Германия сможет превзойти «Армату» в будущем, однако для этого немецким военным компаниям необходимо создать совершено новую версию «Леопарда».

Ранее Stern предупреждал о создании «адского оружия» в России.