Белый дом и Пентагон разрабатывают план по приостановке военных учений США и Южной Кореи

Представитель Пентагона Кристофер Логан заявил, что сотрудники военного ведомства ведут переговоры с Белым домом по приостановке военных учений Соединенных Штатов и Республики Корея на Корейском полуострове, передает РИА «Новости».

«Мы работаем над выполнением распоряжения президента», — сказал Логан.

Реклама

Он отметил, что Пентагон работает с Белым домом, чтобы представить варианты приостановки военных учений, которые отвечают требованиям президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил о желании вывести войска из Южной Кореи. По его словам, содержание американских войск на Корейском полуострове обходится Соединенным Штатам «очень дорого». Он отметил, что вопрос вывода войск не обсуждался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.