Стали известны подробности крушения истребителя США у берегов Японии

Крушение истребителя ВВС США F-15 у берегов японского острова Окинава произошло в ходе тренировочного полета. Об этом сообщило командование американских сил в Японии в своем твиттере.

Инцидент произошел утром 11 июня. Пилот успел катапультироваться перед крушением.

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«Пилот успешно катапультировался, найден и спасен поисково-спасательной командой», — говорится в твиттере авиабазы Кадена, откуда вылетел истребитель.

Командование сил США в Японии уточнило, что инцидент произошел в ходе тренировочного полета. О состоянии пилота не сообщается.