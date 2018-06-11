Истребитель ВВС США F-15 разбился у берегов Японии

Истребитель ВВС США F-15, приписанный к военно-воздушной база в японской Кадене, разбился у берегов острова Окинава. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как сообщается, пилот успел катапультироваться. Власти Окинавы сообщили, что он был спасен вертолетом Воздушных силы самообороны Японии. Тем не менее к настоящему моменту неизвестно состояние пилота, а также то, находился ли еще кто-то на борту истребителя.

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Береговая охрана направила к месту крушения патрульные катера.

В апреле сообщалось, что истребитель F-16 C разбился в ходе тренировочного полета в американском штате Аризона.