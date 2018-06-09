В Газе при столкновениях с армией Израиля погибли четыре палестинца

В столкновениях с израильскими войсками на границе сектора Газа погибли четыре палестинца, еще 618 человек получили ранения, передает РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

«В столкновениях на восточных границах [Газы] погибли четыре палестинца, 618 палестинцев получили ранения, среди них восемь человек тяжело ранены», — сказал пресс-секретарь.

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По подсчетам израильских военных, в акции протеста в регионе участвуют около 10 тыс. палестинцев. По их словам, протестующие жгут шины, бросают камни и самодельные взрывные устройства, а также запускают подожженных воздушных змеев, пытаясь вызвать пожары на противоположной стороне границы.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес самый масштабный удар по Газе за последние четыре года.