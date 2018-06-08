В «Ростехе» рассказали о возможностях боевой машины «Терминатор-3»

Индустриальный директор кластера «Вооружение» «Ростеха» Сергей Абрамов заявил, что боевые машины поддержки танков «Терминатор» третьего поколения будут способны поражать любые цели. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, будут усовершенствованы тактико-технические характеристики машины.

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«С учетом опыта боевого применения «Терминатора» сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины. Обсуждается улучшение тактико-технических характеристик и модернизация шасси. Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силе противника», — сказал Абрамов.

Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало видео о возможностях БМПТ «Терминатор».