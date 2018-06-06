Россия попала в десятку наименее миролюбивых стран

Международный институт экономики и мира опубликовал список Глобального индекса миролюбия (Global Peace Index).

Как отмечается, в данном списке Россия оказалась в последней десятке «наименее миролюбивых стран» заняв 154 место из 163 возможных.

При этом самыми «миролюбивыми» странами оказались Исландия, Новая Зеландия и Австрия.

Реклама

В конце списка расположились Южный Судан, Афганистан и Сирия, занявшие места с 161-го по 163-й соответственно.

По словам составителей рейтинга, показатель России якобы связан с ростом числа внешних конфликтов с участием страны.

Ранее были определены лучшие и худшие регионы России по качеству жизни.