Вашингтон уведомил Ливан о готовности Израиля обсуждать границы

Спикер ливанского парламента Набих Берри заявил, что власти Соединенных Штатов уведомили Ливан о готовности Израиля начать обсуждение спора по определению сухопутной и морской границы между государствами, передает РИА «Новости».

«От США поступило сообщение после собрания с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху в Израиле, что они готовы к окончательному решению на суше, а также на море, и огласили эту позицию», — сказал Берри.

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Спикер добавил, что Бейрут готов к переговорам с Израилем по определению границ и ждет ответа от Вашингтона. Он также отметил, что переговоры должны проходить в Накуре под главенством ООН.

Ранее командующий армии Ливана Имад Аун заявил, что ливанские войска готовы отразить возможную агрессию Израиля «любыми методами».