Сирия потребовала от ООН остановить военные преступления коалиции США
МИД Сирии призвал ООН остановить военные преступления США на сирийской территории. Соответствующее письмо было направлено генсеку организации и председателю Совбеза ООН, передает агентство SANA.
В своем заявлении Дамаск отметил, что действия коалиции приводят к гибели мирных жителей. В письме отмечается, что коалиция совершает преступления против человечества и поддерживает терроризм с целью подрыва сирийского суверенитета, единства и территориальной целостности.
МИД страны указывает, что коалиция атаковала ряд деревень в провинциях Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор, чтобы отомстить мирным жителям «за отказ участвовать в сепаратистских отрядах союзников США».
Ранее сообщалось, что коалиция США начала вторую фазу операции по зачистке границы Сирии от «Исламского государства».
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.