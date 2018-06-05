В Иране заявили о наращивании мощностей по обогащению урана

Иран направит в МАГАТЭ письмо с уведомлением о начале наращивания мощности по обогащению урана, сообщает агентство ISNA со ссылкой на замглавы Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

По данным агентства, разработка мощностей по обогащению UF6 (гексафторид урана) и UF4 (тетрафторид урана) начнется в понедельник.

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Камальванди отметил, что у Ирана есть возможность ускорить производство центрифуг, используемых для обогащения урана. Наращивание мощностей будет начато по указу верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху планирует убедить Европу выйти из ядерного соглашения с Ираном.