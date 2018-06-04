США и Турция одобрили «дорожную карту» по сирийскому Манбиджу

Соединенные Штаты и Турция одобрили совместную «дорожную карту» по стабилизации ситуации в сирийском Манбидже. Об этом сообщает Reuters.

4 июня состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Главы внешнеполитических ведомств выразили готовность к реализации положений «дорожной карты». В совместном заявлении Помпео и Чавушоглу говорится, что они обсудили будущее сотрудничества стран в Сирии, а также шаги, которые позволят обеспечить стабильность и безопасность в Манбидже.

В конце апреля Турция объявила о планах войти в сирийский Манбидж вместе с США. По словам Чавушоглу, турецкие военные продвинутся на территорию сирийского Манбиджа вместе с американскими.