СМИ: в КНДР сменили военную верхушку на фоне подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

Власти Северной Кореи сменили трех высокопоставленных военных на фоне подготовки встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на источник.

По данным агентства, свои посты покинули министр народных вооруженных сил Северной Кореи Пак Ен Сик, глава генерального штаба Корейской народной армии Ли Мен Су и начальник главного политического управления армии страны Ким Чон Гак.

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По словам источника, смена высокопоставленных военных может быть связана с тем, что их «закостеневший образ мыслей» не соответствует изменившейся обстановке.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Ким Чен Ыа может состояться на острове Сентоса.