Руанда заинтересовалась российскими системами ПВО

Россия и Руанда обсуждают возможные поставки российских систем ПВО. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Лавров прибыл в Руанду с рабочим визитом. Здесь министр проводит переговоры с президентом страны Полем Кагаме и главой МИД Луиз Мушикивабо.

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«У нас неплохое сотрудничество в военно-технической сфере. На вооружении руандийских сил безопасности, армии, правоохранительных органов есть наши вертолеты, машины «Урал» … есть целый ряд поставок стрелкового оружия. Обсуждаются сейчас поставки систем ПВО», — отметил Лавров.

Ранее СМИ сообщили, что Россия успешно провела испытания новейшей зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей», которая разрабатывается как новое поколение систем ПВО.