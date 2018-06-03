Штурмовик Украины пролетел в нескольких метрах над пляжем в Запорожье‍

Украинский штурмовой самолет Су-25 пролетел на предельно малой высоте над побережьем Азовского моря неподалеку от поселка Кирилловка Запорожской области, очевидцы смогли заснять этот момент на видео.

«Кирилловка продолжает удивлять. На нашем курорте появились авиарейсы», — говорится в комментарии автора видеоролика в инстаграме.

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На видео видно, как самолет пролетает на высоте около десяти метров над кромкой воды, в то время как на пляже отдыхают несколько человек.



В конце мая сообщалось, что украинские Вооруженные силы подняли в небо над Донбассом авиацию, которая участвует в операции объединенных сил.