Штурмовик Украины пролетел в нескольких метрах над пляжем в Запорожье‍

Штурмовики Су-25 во время совместной тренировки групп парадного строя авиации к параду Победы на... Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Украинский штурмовой самолет Су-25 пролетел на предельно малой высоте над побережьем Азовского моря неподалеку от поселка Кирилловка Запорожской области, очевидцы смогли заснять этот момент на видео.

«Кирилловка продолжает удивлять. На нашем курорте появились авиарейсы», — говорится в комментарии автора видеоролика в инстаграме.

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На видео видно, как самолет пролетает на высоте около десяти метров над кромкой воды, в то время как на пляже отдыхают несколько человек.

В конце мая сообщалось, что украинские Вооруженные силы подняли в небо над Донбассом авиацию, которая участвует в операции объединенных сил.