Саудовская Аравия не помешает поставкам С-400 из России в Катар

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что позиция руководства Саудовской Аравии не окажет влияния на планы российской стороны по поставкам Катару зенитных систем С-400, передает РИА «Новости».

«Россия преследует свой интерес, поставляя Катару С-400 и зарабатывая деньги в госбюджет. Позиция Саудовской Аравии здесь ни при чем, планы России меняется не будут», — сказал Кондратьев.

Таким образом он прокомментировал письмо короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором тот заявил о готовности начать военную операцию против Катара, в случае, если власти страны приобретут зенитные ракетные системы у России.