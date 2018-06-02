СМИ рассказали о новой противокорабельной ракете ВМС США

На вооружение ВМС США поступит норвежская получат на вооружение противокорабельная ракета NSM (Naval Strike Missile), передает Defense news.

Основными конкурентами ракеты совместного производства Kongsberg и Raytheon были модель Harpoon компании Boeing и дальнобойная противокорабельная ракета Lockheed Martin. Однако компании решили снять свои модели, почувствовав преимущество в пользу Raytheon/Kongsberg.

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Отмечается, что поступление на вооружение NSM прервет долгий период доминирования модели Harpoon в этой сфере и станет возможностью для прорыва Kongsberg .

Первоначальный контракт на поставку ракет оценивается в $14,86 млн, однако эта сумма может увеличиться до $848 млн в течение срока действия контракта.