Более 67 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту

Руководитель центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что более 67 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома вернулось 67 тысяч 314 жителей Восточной Гуты», — сказал Евтушенко.

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По его словам, почти 340 мирных жителей вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс и Восточной Гуте за прошедшие сутки.

Он также отметил, что российские военные доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-эз-Зор и населенного пункта Заафарана провинции Хомс. Им передано 900 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом четыре тонны.

Ранее сообщалось, что более 300 человек вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута.