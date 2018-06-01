Сбитый в Афганистане советский летчик хочет вернуться на родину

Заместитель руководителя «Боевого братства» главный редактор ИА «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин заявил, что найденный живым советский летчик хочет вернуться на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Калинина, удивительным является тот факт, что на протяжении многих лет о сбитом в Афганистане летчике не поступило никаких сообщений.

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«По нашим данным он хочет вернуться домой», — сказал Калинин.

Он добавил, что в настоящее время в этом направлении ведется работа. Другой источник рассказал, что летчик был сбит в 1987 году, а в настоящее время он может находиться на территории Пакистана.

Ранее глава Союза десантников России и Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин рассказал о сбитом в Афганистане советском летчике, который выжил и в настоящее время находится на территории другой страны.