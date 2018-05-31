СМИ США сравнили Су-35 и Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 вряд ли заменит Су-35 поколения 4++ в ВКС России в скором времени. Об этом сообщает National Interest.

Отмечается, что Су-57 был разработан на основе систем, предназначавшихся для Су-35, кроме того радиолокационная система с активной фазированной антенной решеткой Н036 «Белка» и двигатель первого этапа АЛ-41Ф1, по данным авторов, являются производными от соответствующего оборудования Су-35.

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Основным улучшением нового истребителя является система планера, которая должна повысить скрытность истребителя, однако система датчиков и вооружения остается прежней.

Также издание подчеркивает, что финансовые и человеческие затраты на разработку и производство Су-57 «могут вызвать сомнения».

Ранее Су-57 сравнили с китайским истребителем нового поколения J-20.