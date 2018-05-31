Постпред России при ООН назвал «театральным шоу» политику США по Сирии

Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве, заявил газете «Известия», что Соединенные Штаты политизируют работу конференции по разоружению и тем самым мешают решению конфликта в Сирии.

«У нас создается впечатление, что задача американцев в данном случае [участии на конференции по разоружению в Женеве] состоит в том, чтобы политизировать работу конференции и попытаться использовать ее для обвинения Сирии в том, что она не соблюдает ряд международных конвенций, является страной, применяющей химическое оружие, и в целом недостойна того, чтобы руководить этим разоруженческим органом», — сказал Гатилов.

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Он адресовал свои слова американской стороне в качестве ответа на заявление постпреда США при женевской конференции Роберта Вуда о том, что председательство Сирии на конференции является «театральным шоу». Гатилов в свою очередь заявил, что США сделали из конференции «театральное шоу».

Ранее сирийское государственное новостное агентство SANA заявило, что США принимали участие в инсценировке химатак в Сирии.