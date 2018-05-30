Небензя прокомментировал итоги расследования по MH17

Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал безапелляционными призывы к России взять вину за крушение Boeing 777 в Донецкой области. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министр иностранных дел Нидерландов сообщил о выдвинутом Нидерландами и Австралией безапелляционном требовании к России признать свою вину. Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли, с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим», — сказал Небензя.

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По его словам, российская сторона подтверждает готовность оказывать «всевозможное содействие по-настоящему транспарантному и независимому следствию».

Он также подчеркнул, что Россия не может принять беспочвенных выводов ССГ (совместной следственной группы).

«Мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия», — добавил Небензя.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указала на неточности и нестыковки в деле о крушении MH17.