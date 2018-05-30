В Сирии более 300 беженцев вернулись в свои дома

Руководитель центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что за сутки более 300 человек вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 184 человека, в Восточную Гуту — 119 человек», — сказал Евтушенко.

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По его словам, военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 63 сирийцам, в том числе 46 детям.

Он также добавил, что российские военные провели благотворительную акцию в школе Тауфин Элаби в Алеппо, развернули полевую кухню и раздали населению более 300 порций горячей пищи и более одной тонны свежего хлеба.

Ранее сообщалось, что почти 67 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись домой.