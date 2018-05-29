National Interest сравнил силы армий России и США

В случае военного столкновения американские войска будут иметь преимущество перед российской армией из-за своей огневой мощи. К такому выводу пришли в The National Interest после сравнения ресурсов сухопутных войск двух стран.

Автор отмечает, что в настоящее время российские и американские вооруженные силы находятся в близком соприкосновении друг к другу. Их части наземного базирования на данный момент располагаются в одной стране — Сирии, а также через границу — в Прибалтике.

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В числе причин перевеса сил в сторону США автор называет их «организационную жизнеспособность». Автор сравнивает: если российский взвод лишится транспортного средства, он потеряет треть своей боевой силы, если подобная ситуация затронет американский отряд, то он потеряет лишь четверть.

Огневая мощь — это то, где США особенно выигрывают, cчитает автор. При атаке на броневую технику их армия может использовать три ракеты Javelin, ручной гранатомет M3, а также множество противотанковых гранатометов АT4, способных поражать цели на расстоянии порядка 1,8 тыс. метров. Между тем, в расположении российской армии будут ракеты РПГ-16 и РПГ-18, максимальный радиус удара которых составляет около 300 метров.

Автор отмечает, что Россия и США представляют собой две самые мощные армии в мире, и выражает надежду, что они никогда не встретятся.

Российский генерал рассказал американским СМИ об итоге возможной войны между Россией и США.