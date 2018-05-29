На Украине начали расследование по факту трансляции военного парада из ДНР

Заместитель председателя фракции «Народный фронт» в Верховной раде Виктория Сюмар написала в своем фейсбуке, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит расследование по факту трансляции военного парада из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Сообщается, что парад был проведен ко Дню Победы. Его транслировал портал korrespondent.net.

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«СБУ будет расследовать трансляцию парада из оккупированного Донецка под названием «Парад Победы 2018 в ДНР». Важный прецедент», — написала Сюмар.

Также она прикрепила к посту фотографию официального ответа СБУ, в котором говорится, что в ведомстве изучили обращение Сюмар о трансляции парада.

Ведомство начало расследование по признакам преступления «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Ранее в ДНР заявили о перебросе танков ВСУ.