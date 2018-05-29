Россия создаст комплексы РЭБ с учетом технологий сбитых в Сирии ракет США

Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут созданы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет «Томагавк», которые были вывезены в Россию после удара стран западной коалиции по Сирии, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал советник первого заместителя гендиректора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимир Михеев.

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«Конечно, на основе этого опыта сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны. Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави», — сказал Михеев.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия скоро завершат создание технологии, которая позволит сбивать американские истребители-невидимки F-35 и F-22.