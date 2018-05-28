Минобороны России опровергло перехват израильских F-16 российскими Су-34

Министерство обороны России опровергло сообщения о перехвате израильских истребителей F-16 российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34, передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

«Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов, о якобы «перехвате» российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана — дилетантская глупость», — говорится в сообщении ведомства.

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В Минобороны добавили, что Су-34, которые находятся в составе российской авиагруппы в Сирии, не используются для перехвата воздушных целей, а также не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана.

Ранее сообщалось, что российские истребители осуществили перехват израильских ВВС.