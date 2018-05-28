Украинский адмирал рассказал о «гибридной угрозе» со стороны России в Азовском море

Экс-заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко призвал украинскую сторону патрулировать побережье Азовского моря, чтобы противодействовать угрозе со стороны России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Обозреватель».

По словам Кабаненко, российская сторона проводит учения в Азовском море недалеко от украинского побережья, что является «провокацией» и «гибридной угрозой вторжения с моря». Для предотвращения кризиса, по его мнению, Киев должен ответить Москве.

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«Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор», — рассказал Кабаненко.

Кроме того, для недопущения «худших сценариев в прибрежных водах» Кабаненко считает нужным создавать мобильные группировки военно-морских сил.

Ранее Кабаненко заявил, что властям страны стоит готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России.