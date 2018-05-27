В Луганской области погибли два сотрудника СБУ

Два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) погибли на территории Луганской области во время выполнения боевого задания, сообщается на официальном сайте СБУ.

По данным ведомства, сотрудники СБУ попали под артиллерийский обстрел. Погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев, еще один сотрудник получил тяжелые ранения.

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«Мы не оставим в одиночестве семьи сотрудников, которые героически отдали жизнь, защищая родину», — приводятся на сайте слова председателя СБУ Василия Грицака.

Ранее украинские военные заявили о потерях в Донбассе. Сообщалось, что погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.