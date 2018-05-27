Минобороны сообщило о гибели российских военных в Сирии

Министерство обороны России сообщило о гибели четырех российских военнослужащих в Сирии, передает РИА «Новости».

«В Сирийской Арабской Республике в результате обстрела боевиков погибли российские военнослужащие … В сирийской провинции Дейр эз-Зор в темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов», — говорится в тексте официального сообщения.

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В министерстве сообщили, что в результате нападения были убиты два российских военных советника, которые управляли огнем сирийской батареи, еще пятеро военнослужащих были ранены и оперативно госпитализированы.

Отмечается, что военные медики боролись за жизнь двух раненых россиян, однако их не удалось спасти. Все военнослужащие были представлены к государственным наградам указом командования.