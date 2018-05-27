Украина обвинила Россию в «разработке химоружия»

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз заявила, что Россия активизировала исследования, которые «направлены на разработку химического и биологического оружия массового поражения». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, последние три года Россия якобы пытается разработать технологию для соединения лихорадки Эболы с вирусом оспы.

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Она считает, что это «оружие может быть применено Россией в рамках гибридных действий против некоторых стран».

Фриз также утверждает, что Россия якобы ведет разработку «новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов».

При этом каких-либо доказательств этих обвинений украинский постпред не представила. Лишь пообещала предоставить соответствующий отчет позже.