Госдеп предостерег власти Сирии от операций в зоне деэскалации

Представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены сообщениями о неких готовящихся операциях сирийской армии в зоне деэскалации. Об этом говорится в комментарии ведомства.

«Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о приближающейся операции режима Асада на юго-западе Сирии в границах зоны деэскалации… Мы предостерегаем сирийский режим от любых действий, который могут способствовать разрастанию конфликта», — заявила Науэрт.

Реклама

Ранее Хизер Науэрт заявила об ответственности российской стороны, которая пять лет назад дала гарантии, что химоружие на территории Сирии будет уничтожено.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что часть представителей зарубежных ВС должна покинуть сирийскую территорию, так как после начала политического процесса не будет иметь оснований для того, чтобы там находиться.