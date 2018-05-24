Пентагон: США продолжат оказывать давление на КНДР

Представитель Объединенного комитета начальников штабов США Кеннет Маккензи заявил, что американские военные продолжать оказывать максимальное давление на Северную Корею. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжим кампанию максимального давления на КНДР. Это включает размещение сил высокой готовности в Южной Корее», — сказал Маккензи.

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Он также подчеркнул, что США продолжат проводить военные учения с корейскими и японскими союзниками.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы при необходимости ответить на «бездумные действия» со стороны Северной Кореи.

24 мая Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном 12 июня не состоится.