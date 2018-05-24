Следственная группа установила принадлежность сбившего МН17 «Бука»

Руководитель департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что международная следственная группа, занимавшаяся расследованием крушения самолета Boeing на востоке Украины, пришла к выводам, что ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».

«Следственная группа исследовала все доступные изображения и установила, что ЗРК «Бук» имеет ряд уникальных особенностей. По ним следственная группа сумела получить отпечатки пальцев. После интенсивного сравнительного исследования нескольких Буков установлено, что ЗРК, который сбил Boeing, происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация», — сказал Паулиссен.

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Об этом он рассказал во время презентации предварительных итогов второго расследования крушения малазийского лайнера на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики передали Нидерландам останки жертв крушения малазийского Boeing.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате катастрофы погибли все 298 человек, которые находились на борту.