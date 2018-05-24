Казахстан закупил у России новую партию истребителей Су-30СМ

Российская сторона подписала с представителями Казахстана контракт на поставку новой партии истребителей Су-30СМ, которые будут предоставлены в качестве дополнения к машинам, которые были приобретены Казахстаном раньше, сообщили представители корпорации «Иркут», передает РИА «Новости».

«Двадцать четвертого мая республиканское государственное предприятие «Казспецэкспорт» министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана и корпорация «Иркут» заключили контракт на поставку новой партии многоцелевых истребителей Су-30СМ», — рассказали официальные представители «Иркута».

Контракт о поставке дополнительной партии истребителей подписали гендиректор корпорации «Иркут» Олег Демченко и генеральный директор предприятия «Казспецэкспорт» Арман Рамазанов.