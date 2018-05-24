В Пентагоне не подтвердили атаку коалиции США по Сирии

В Пентагоне заявили, что военное ведомство не располагает информацией, которая могла бы подтвердить атаку по Сирии со стороны коалиционных войск, передает РИА «Новости» слова представителя.

«У нас нет информации, подтверждающей данные сообщения», — сказал представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что коалиция США нанесла удар по позициям «Хезболлы» в Сирии. Сообщалось, что коалиционные войска атаковали две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком (около 100 км). Позднее данную информацию подтвердило государственное новостное агентство SANA. По их данным, атака произошла между Аль-Букемаль и Хмейма.