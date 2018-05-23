Порошенко переименовал ВДВ

Президент Украины Петр Порошенко Reuters

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который меняет название Высокомобильных десантных войск (ВДВ). Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что аббревиатура названия украинских войск совпадала с аббревиатурой названия российских Воздушно-десантных войск. Теперь украинские ВДВ будут называться Десантно-штурмовыми войсками.

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Порошенко, находясь с визитом в украинском Николаеве, напомнил, что в ноябре прошлого года на торжественном мероприятии в Киеве десантные войска сменили название, символику и униформу.

«Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны Десантно-штурмовых войск. И поздравляем наших боевых побратимов. Данный законодательный акт регулирует название этого славного рода войск «Десантно-штурмовые войска», — сказал украинский президент.

Ранее Порошенко рассказал о «дерзких действиях» украинской армии.