Порошенко переименовал ВДВ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который меняет название Высокомобильных десантных войск (ВДВ). Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что аббревиатура названия украинских войск совпадала с аббревиатурой названия российских Воздушно-десантных войск. Теперь украинские ВДВ будут называться Десантно-штурмовыми войсками.

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Порошенко, находясь с визитом в украинском Николаеве, напомнил, что в ноябре прошлого года на торжественном мероприятии в Киеве десантные войска сменили название, символику и униформу.

«Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны Десантно-штурмовых войск. И поздравляем наших боевых побратимов. Данный законодательный акт регулирует название этого славного рода войск «Десантно-штурмовые войска», — сказал украинский президент.

Ранее Порошенко рассказал о «дерзких действиях» украинской армии.