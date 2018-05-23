Минобороны опубликовало видео пуска ракет «Булава» в Белом море
Российское Минобороны разместило на канале в Youtube видео запуска баллистических ракет «Булава», который был осуществлен с подводного крейсера »Юрий Долгорукий».
На видеозаписи подводная лодка выходит в море. Кроме того, показана работа членов экипажа судна на постах. Затем командир подлодки капитан первого ранга Владимир Ширин отдает приказ о боевой тревоге. После этого происходит обратный отсчет, и ему докладывают об успешном старте ракет из шахт.
«Произведен старт баллистической ракеты, замечаний нет», — докладывает Ширин.
Видеоролик завершается демонстрацией пуска четырех ракет из подводного положения и их дальнейшего полета.
Ранее Минобороны разместило видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган», которые проходили на Ладожском озере.