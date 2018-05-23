СМИ: Израиль нанес удар по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям «морской полиции» ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на палестинские СМИ.

По данным издания, в результате атаки на порт в Газе, произошло возгорание.

Как отмечается, также Израиль нанес авиаудар по нескольким военным объектам ХАМАС.

Реклама

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по позициям ХАМАС в северной части сектора Газа.

Как отмечалось, данная атака стала ответом на очереди из крупнокалиберных пулеметов.