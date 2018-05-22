Подлодка «Юрий Долгорукий» запустила 4 «Булавы» по полигону на Камчатке

Подводный крейсер «Юрий Долгорукий» успешно запустил четыре баллистических ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«22 мая с.г. головной корабль проекта 955 «Борей» - ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» под командованием капитана первого ранга Владимира Ширина, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что стрельба была выполнена из подводного положения. В пресс-службе отметили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

«Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» и корабельного ракетного комплекса «Булава», — говорится в сообщении.

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