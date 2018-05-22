Украина впервые испытала американские комплексы Javelin

На Украине состоялись первые пуски ракетных комплексов Javelin, сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу главы государства Петра Порошенко.

«Наконец-то этот день настал. И сегодня, 22 мая впервые в Украине состоялось испытание противотанкового комплекса третьего поколения Javelin. Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности украинских Вооруженных Сил, подразделений ракетных войск и артиллерии значительно выросли», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за поставку ракетных комплексов Javelin на Украину и назвал их «долгожданными».